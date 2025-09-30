Festival play it again 2025 ? Leïla et les loups + rencontre avec la réalisatrice Heiny Srour 4 square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

4 square du Théâtre 4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Début : 2025-09-30 22:00:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Le festival Play It Again ! présente en septembre 2025 le film Leïla et les loups de Heiny Srour, pionnière du cinéma arabe. Ce film de fiction explore la résistance des femmes palestiniennes sur près de 80 ans. La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, organisée dans le cadre

P•MATRIMOINE•S ? LES PIONNIÈRES DU CINÉMA

LA TRAVERSÉE #13

Du 18 au 29 septembre 2025, se tient la 11ᵉ édition du Festival Play It Again !

Première femme cinéaste du monde arabe sélectionnée au Festival de Cannes pour L’Heure de la libération a sonné en 1974, la réalisatrice libanaise Heiny Srour aura le grand plaisir de présenter au Café des images son puissant film Leïla et les loups. Réalisé en 1984, ce premier et unique film de fiction de la cinéaste revient sur près de quatre-vingts ans d’histoire commune entre le Liban et la Palestine, en mettant au centre les résistances des femmes palestiniennes.

Heiny Srour a marqué l’histoire du cinéma libanais par son engagement, son audace et son jusqu’au-boutisme stylistique. Diplômée en anthropologie de l’Université américaine de Beyrouth puis élève de Jean Rouch à l’Université de Nanterre, elle a passé sept années à concevoir ce film. Leïla et les loups, dénonciation de la domination masculine au sein des luttes de libération nationale, fait suite à un manifeste intitulé Femme, arabe et… cinéaste publié par la réalisatrice en 1976, également réédité en 2025. Ce manifeste sera en vente au Café des images le soir de la projection.

Pour pallier le manque d’archives, Heiny Srour choisit la fiction lorsqu’elle réalise Leïla et les loups en 1984. Parfait alter ego de la cinéaste, Leïla voyage à travers le temps et différents espaces, permettant de montrer la vie des femmes durant la colonisation. Dans leur sphère intime comme publique, chacune résiste à sa manière au cœur de conflits omniprésents, malgré les injonctions à se soumettre aux desseins masculins. Invisibilisées, les femmes sont absentes des images tournées pendant ces périodes de guerre, et leur rôle essentiel n’est jamais évoqué. Désireuse de rendre hommage à leur mémoire et de pérenniser leurs actions, la réalisatrice confronte les vidéos officielles et son recours à la fiction dans un cinéma anticonformiste qui invente la puissance de son propre langage.

Version restaurée

La projection de Leïla et les loups sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Heiny Srour, animée par Lola Devant de l’association Beau Temps mais orageux.

En collaboration avec l’ADRC Agence nationale pour le développement du cinéma en régions

Avec le soutien du GNCR Groupement National des Cinémas de Recherche

Festival PLAY IT AGAIN !

Le festival propose de (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire grands classiques du cinéma et perles rares en versions restaurées ! S’émerveiller, décrypter les images et partager un regard contemporain sur les films d’hier tel est le programme des réjouissances.

LA TRAVERSÉE, Cycle de rencontres Femmes & Cinéma

Rendez-vous consacré aux femmes au cinéma, organisé par l’association Beau Temps mais orageux au Café des images. Ancrée en Normandie, l’association anime Les Traversées au Café des images après trois éditions du festival Passage sur la Côte de Nacre. .

English : Festival play it again 2025 ? Leïla et les loups + rencontre avec la réalisatrice Heiny Srour

In September 2025, the Play It Again! festival presents the film Leïla et les loups by Heiny Srour, a pioneer of Arab cinema. This fictional film explores the resistance of Palestinian women over nearly 80 years. The screening will be followed by a meeting with the director

German : Festival play it again 2025 ? Leïla et les loups + rencontre avec la réalisatrice Heiny Srour

Das Festival Play It Again! präsentiert im September 2025 den Film Leïla et les loups von Heiny Srour, einer Pionierin des arabischen Kinos. Der Spielfilm erforscht den Widerstand palästinensischer Frauen über einen Zeitraum von fast 80 Jahren. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit der Regisseurin statt

Italiano :

Nel settembre 2025, il festival Play It Again! presenterà il film Leïla et les loups di Heiny Srour, un pioniere del cinema arabo. Questo film di finzione esplora la resistenza delle donne palestinesi in un periodo di quasi 80 anni. La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista

Espanol :

En septiembre de 2025, el festival Play It Again! presentará la película Leïla et les loups, de Heiny Srour, pionero del cine árabe. Esta película de ficción explora la resistencia de las mujeres palestinas a lo largo de casi 80 años. La proyección irá seguida de un encuentro con el director

