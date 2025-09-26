Festival play it again 2025 | OSS 117, Le Caire nid d’espions Hérouville-Saint-Clair

Festival play it again 2025 | OSS 117, Le Caire nid d’espions Hérouville-Saint-Clair vendredi 26 septembre 2025.

Festival play it again 2025 | OSS 117, Le Caire nid d’espions

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Projection gratuite et accessible de OSS 117 Le Caire, nid d’espions au Café des images, avec audiodescription, sous-titres SME, interprétation en LSF et navettes sur réservation.

En collaboration avec l’ADRC Agence nationale pour le développement du cinéma en régions

Avec la complicité de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair et de l’association HANDUO

En écho à la Fête des cinémas normands

Du 18 au 29 septembre 2025, se tiendra la 11e édition du Festival Play It Again !

Si le cinéma est l’un des arts les plus populaires, il doit pouvoir être apprécié par toutes et tous, y compris les personnes malvoyantes ou sourdes. Depuis plusieurs années, les enjeux d’accessibilité sont au cœur du Festival.

Cette année encore, l’ADRC, la Matmut pour les Arts, les Yeux Dits et le Café des images vous proposent une séance ciné-inclusive une projection suivie d’une rencontre, audio-décrite et sous-titrée, pour permettre à chacun et chacune de vivre pleinement cette expérience collective.

À l’affiche OSS 117 Le Caire, nid d’espions, de Michel Hazanavicius une comédie élégante et irrésistible à (re)découvrir sur grand écran.

Dans ce pastiche savoureux, Jean Dujardin incarne un Sean Connery des temps anciens, multipliant les mimiques, de l’étonnement enfantin à la fanfaronnade, avec une élocution délicieusement surannée. Le film joue brillamment avec les codes, détourne les attentes et renouvelle sans cesse son humour, en poussant les situations comiques jusqu’à leur limite sans jamais lasser. C’est le secret des grandes comédies.

La projection sera présentée par Meera Perampalam, enseignante et spécialiste de la comédie.

La rencontre sera interprétée en LSF Langue des signes française, pour une accessibilité totale.

Séance gratuite, offerte par la Matmut pour les Arts (dans la limite des places disponibles).

Réservations conseillées.

Version restaurée en 4K par Eclair Classics pour Gaumont.

Informations pratiques Accessibilité

Aide aux mobilités En partenariat avec l’association HANDUO

Navettes gratuites HANDUO organise des trajets en mini-bus dans l’agglomération de Caen la mer, depuis le domicile jusqu’au Café des images (aller-retour).

Accompagnement sur place Des volontaires seront présents pour guider et accompagner les personnes qui le souhaitent.

Pour bénéficier du service

handuo.caen@gmail.com

| 02 50 28 66 40

Inscriptions avant le 15 septembre

Accessibilité de la séance

Audiodescription du film

Sous-titres pour sourds et malentendants

Traduction en LSF de la rencontre et des échanges

Festival Play It Again !

Le Festival invite à (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire grands classiques du cinéma et perles rares, en versions restaurées.

S’émerveiller, décrypter les images, partager un regard contemporain sur les films d’hier tel est le programme des réjouissances. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 34 70 info@cafedesimages.fr

English : Festival play it again 2025 | OSS 117, Le Caire nid d’espions

Free, accessible screening of OSS 117: Cairo, Nest of Spies at the Café des images, with audio description, SME subtitles, LSF interpretation and shuttles on reservation.

German : Festival play it again 2025 | OSS 117, Le Caire nid d’espions

Kostenlose und barrierefreie Vorführung von OSS 117: Le Caire, nid d’espions im Café des images, mit Audiodeskription, SME-Untertiteln, LSF-Dolmetschung und Shuttlebussen auf Vorbestellung.

Italiano :

Proiezione gratuita e accessibile di OSS 117: Cairo, nido di spie al Café des images, con audiodescrizione, sottotitoli in PMI, interpretariato LSF e navette su prenotazione.

Espanol :

Proyección gratuita y accesible de OSS 117: El Cairo, nido de espías en el Café des images, con audiodescripción, subtítulos en PYME, interpretación LSF y lanzaderas previa concertación.

L’événement Festival play it again 2025 | OSS 117, Le Caire nid d’espions Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2025-09-02 par Calvados Attractivité