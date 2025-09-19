Festival « Play it again » à Prayssac Prayssac

Festival « Play it again » à Prayssac Prayssac vendredi 19 septembre 2025.

Festival « Play it again » à Prayssac

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Début : 2025-09-19 17:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-19 2025-09-21 2025-09-26 2025-09-28

Créé en 2015 et organisé par l’ADRC depuis 2019 avec le soutien du CNC, le festival Play It Again ! est un rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine en région.

Véritable fête du cinéma, Play It Again ! est aussi un moment de partage et d’échanges, avec de nombreuses animations, du blindtest au cinéconcert, en passant par des rencontres avec des experts et les cinéastes d’aujourd’hui

Créé en 2015 et organisé par l’ADRC depuis 2019 avec le soutien du CNC, le festival Play It Again ! est un rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine en région.

Véritable fête du cinéma, Play It Again ! est aussi un moment de partage et d’échanges, avec de nombreuses animations, du blindtest au cinéconcert, en passant par des rencontres avec des experts et les cinéastes d’aujourd’hui. Par son étendue géographique et sa sélection, Play It Again ! est le seul festival dédié au patrimoine à s’adresser à l’ensemble des publics jeune

et moins jeune, cinéphile ou néophyte, des petites villes ou des grandes agglomérations.

S’émerveiller, décrypter les images et partager un regard contemporain sur les films d’hier tel est le programme porté par le festival. .

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie

English :

Created in 2015 and organized by the CCRA since 2019 with the support of the CNC, the Play It Again! festival is a national and annual event dedicated to promoting heritage cinema in the regions.

A true celebration of cinema, Play It Again! is also a time for sharing and exchange, with a wide range of events, from blindtests to cinéconcert, as well as meetings with experts and today?s filmmakers

German :

Das 2015 ins Leben gerufene und seit 2019 vom ADRC mit Unterstützung des CNC organisierte Festival Play It Again! ist ein nationales und jährliches Treffen, das sich der Verbreitung von Filmen aus dem Kulturerbe in den Regionen widmet.

Als echtes Filmfest ist Play It Again! auch ein Moment des Teilens und des Austauschs, mit zahlreichen Animationen, vom Blindtest bis zum Kinokonzert, über Treffen mit Experten und den Filmemachern von heute

Italiano :

Creato nel 2015 e organizzato dalla CCRA dal 2019 con il sostegno del CNC, il festival Play It Again! è un evento nazionale annuale dedicato alla promozione del cinema del patrimonio nelle regioni.

Vera e propria celebrazione del cinema, Play It Again! è anche un momento di condivisione e scambio di idee, con un’ampia gamma di eventi, da blindtest e concerti cinematografici a incontri con esperti e cineasti di oggi

Espanol :

Creado en 2015 y organizado por el CCRA desde 2019 con el apoyo del CNC, el festival Play It Again! es un evento nacional anual dedicado a promover el cine patrimonial en las regiones.

Auténtica celebración del cine, Play It Again! es también un momento para compartir e intercambiar ideas, con una amplia gama de eventos, desde pruebas a ciegas y conciertos de películas hasta encuentros con expertos y cineastas actuales

