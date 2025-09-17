Festival Play It Again Bourbon-Lancy
Festival Play It Again Bourbon-Lancy mercredi 17 septembre 2025.
Festival Play It Again
Cinéma Rio Borvo, 9 rue de la petite murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-29
2025-09-17
Il revient ! Le festival Play it Again se fait de nouveau une place dans votre cinéma avec des films Cultes de chez Cultes ! Un ÉNORME merci à @agenceadrc et à tous ses partenaires !
SÉANCE GRATUITE Une séance inclusive et gratuite de « OSS 117 Le caire nid d’espions » avec audiodescription (par votre smartphone) et Sous-titres pour malentendants ! Merci à la
@matmutpourlesarts_centredart et Les yeux dits pour la séance !
Du 17 au 23 septembre
-3 hommes et un Couffin
-Paris, Texas
-La reine Margot (Avec présentation et discussion avec un professeur d’histoire)
Du 24 au 29 septembre
-Le peuple migrateur
-OSS 117, nid d’espions
-Seven
Chaque séance sera à 5€ ! (Et les films étrangers seront en version originale sous-titrée) On a trop hâte ! j’espère que vous aussi ! .
