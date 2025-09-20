Festival « Play It Again » Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 6.2 – 6.2 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-27

2025-09-20 2025-09-22 2025-09-27

Festival PLAY IT AGAIN avec trois super rendez-vous et quatre films qui ont marqué leur époque.

Samedi 20 septembre, nous proposerons SEVEN et OSS 117 avec une murder party entre les deux films.

Lundi 22 septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir l’historien Grégory Champeaud pour une conférence avant la projection de La reine Margot à 18H30.

Et Samedi 27 septembre, nous proposerons un rendez-vous WESTERN-SPAGHETTI avec la projection à 14H30 d’Il était une fois à l’Ouest suivie d’une balade vidéo-ludique sur grand écran et avant le western, la possibilité, à partir de 12H00 de déguster des spaghettis à LA MARYSETTE, café associatif de Cadillac. .

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr

