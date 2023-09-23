Festival Play It Again ! Cinéma La Lanterne Bègles

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-23T19:00:00 – 2023-09-23T23:30:00

Fin : 2023-09-24T15:00:00 – 2023-09-24T20:00:00

Le festival Play It Again ! propose de (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire : grands classiques du cinéma et perles rares en versions restaurées.

Du 23 au 24 septembre, La Lanterne vous propose trois séances autour du thème de cette année : Héroïnes au cinéma :

Une soirée dress-code 90s sur Thelma et Louise , avec une offre de restauration de street-food US

, avec une offre de restauration de street-food US Un ciné-goûter autour de Peau d’âne

Une séance présentée du documentaire Sois-belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

