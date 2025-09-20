Festival PLAY IT AGAIN ! Cinéma La Lanterne Bègles

Festival PLAY IT AGAIN ! Cinéma La Lanterne Bègles samedi 20 septembre 2025.

Festival PLAY IT AGAIN ! 20 – 27 septembre Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs plein 7,50€ / Tarif réduit entre 4,50€ et 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-27T17:+ – 2025-09-27T19:30:00+

Samedi 20 septembre : Il était une fois dans l’Ouest, de Sergio Leone. Film précédé d’un quiz interactif sur le film.

Dimanche 21 septembre : Olivia,de Jacqueline Audry. Le film sera proposé avec un sous-titrage sourd et malentendant, et en audiodescription pour les personnes malvoyantes.

La séance sera accompagnée par l’association Ciné Sens, qui vise à développer l’accessibilité du cinéma pour les spectateurs déficients sensoriels. séance spéciale inclusivité avec la présence d’un interprète en langue des signes pendant la rencontre.

Samedi 27 septembre : Le peuple migrateur. Film précédé d’une découverte des chants d’oiseaux avec l’association La Huppe verte / à partir de 8 ans

Expo photo de François Daguisé dans le hall

Samedi 27 septembre : La reine Margot, précédé d’une présentation par nos bénévoles.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Du 19 au 28 septembre, le festival Play It Again ! propose de (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire : 4 grands classiques du cinéma et perles rares en versions restaurées cinéma bègles

La Lanterne