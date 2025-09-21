Festival Play it Again Il était une fois dans l’Ouest Cinéma Olympia Pontarlier
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21 19:45:00
2025-09-21
Votre Cinéma Olympia vous propose son Festival Play it Again qui a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir au Cinéma des grands classiques d’hier.
le Festival est soutenu par l’ADRC.
Il était une fois dans l’Ouest Dimanche 21 Septembre à 16h30 (Démonstration de Danse Country en Avant séance assuré par le Club Country Rebels de la MPT des Longtraits durant une dizaine de minutes) .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
