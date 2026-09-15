Informations pratiques

Coutances

Festival Play It Again « Le cuirassé Potemkine »

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16 19:40:00

Date(s) :

2026-09-16

Festival Play it Again ! 12e édition.

Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.

LE CUIRASSÉ POTEMKINE :

Témoignage de l’insurrection des marins russes du “Potemkine”, en 1905, ce chef-d’œuvre d’Eisenstein fête ses cent ans avec une version restaurée. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Play It Again « Le cuirassé Potemkine »

L’événement Festival Play It Again « Le cuirassé Potemkine » Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme