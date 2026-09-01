Festival Play It Again Le cuirassé Potemkine Coutances
vendredi 18 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Festival Play It Again Le cuirassé Potemkine
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 19:40:00
Date(s) :
2026-09-18
Festival Play it Again ! 12e édition.
Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.
LE CUIRASSÉ POTEMKINE
Témoignage de l’insurrection des marins russes du “Potemkine”, en 1905, ce chef-d’œuvre d’Eisenstein fête ses cent ans avec une version restaurée. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Play It Again Le cuirassé Potemkine
L’événement Festival Play It Again Le cuirassé Potemkine Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Sacred Concert de Duke Ellington Cathédrale Notre-Dame Coutances 13 septembre 2026
- Coutances au fil des rues Coutances 15 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 16 septembre 2026
- Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances 16 septembre 2026
- Festival Play It Again Coutances 17 septembre 2026