Festival Play It Again ! Cinéma Le Paradis Quiberon vendredi 19 septembre 2025.
Festival Play It Again !
Cinéma Le Paradis 4 rue du Phare Quiberon Morbihan
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-28
2025-09-19
11ème édition du Festival Play It Again
Projections de 5 films dans d’hier dans les salles d’aujourd’hui !
– Seven
– Il était une fois dans l’Ouest
– 3 hommes et un couffin
– La Reine Margot
– Le peuple migrateur .
Cinéma Le Paradis 4 rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
