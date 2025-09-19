Festival Play It Again ! Cinéma Le Paradis Quiberon

Festival Play It Again !

Cinéma Le Paradis 4 rue du Phare Quiberon Morbihan

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-28

2025-09-19

11ème édition du Festival Play It Again

Projections de 5 films dans d’hier dans les salles d’aujourd’hui !

– Seven

– Il était une fois dans l’Ouest

– 3 hommes et un couffin

– La Reine Margot

– Le peuple migrateur .

Cinéma Le Paradis 4 rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

