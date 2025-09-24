Festival Play it again ! Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Festival Play it again ! Cinévals Saint-Jean-d’Angély mercredi 24 septembre 2025.

Festival Play it again !

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-27

2025-09-24 2025-09-27 2025-09-28

Organisé et présenté par l’association Grand écran.

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

English :

Organized and presented by the Grand écran association.

German :

Organisiert und präsentiert von der Vereinigung Grand écran.

Italiano :

Organizzato e presentato dall’associazione Grand écran.

Espanol :

Organizado y presentado por la asociación Grand écran.

L’événement Festival Play it again ! Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-09-19 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme