Festival Play it again ! Cinévals Saint-Jean-d’Angély mercredi 24 septembre 2025.
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-27
2025-09-24 2025-09-27 2025-09-28
Organisé et présenté par l’association Grand écran.
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
English :
Organized and presented by the Grand écran association.
German :
Organisiert und präsentiert von der Vereinigung Grand écran.
Italiano :
Organizzato e presentato dall’associazione Grand écran.
Espanol :
Organizado y presentado por la asociación Grand écran.
L’événement Festival Play it again ! Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-09-19 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme