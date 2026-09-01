UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Festival « Play it Again » Cinévals Saint-Jean-d’Angély

dimanche 20 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cinévals
Adresse
1 rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6

Saint-Jean-d’Angély

Festival « Play it Again »

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20 2026-09-21 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui
  .

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Festival « Play it Again » Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)