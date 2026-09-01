Festival « Play it Again » Cinévals Saint-Jean-d’Angély
dimanche 20 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Festival « Play it Again »
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-21 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui
.
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Festival « Play it Again » Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Run2K Challenge Saint-Jean-d’Angély 16 septembre 2026
- Conférence humoristique sur le moine Félix Saint-Jean-d’Angély 18 septembre 2026
- Spectacle | « Culbuto », Abbaye Royale, Saint-Jean-d’Angély 18 septembre 2026
- Comment épouser un milliardaire 2 A4 Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély 18 septembre 2026
- Cluedo géant avec l’application Visite patrimoine Saint-Jean-d’Angély 19 septembre 2026