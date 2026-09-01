Festival Play It Again Sans toit ni loi 24 rue saint maur Coutances
dimanche 20 septembre 2026 · 24 rue saint maur · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Festival Play It Again Sans toit ni loi
24 rue saint maur 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Festival Play it Again ! 12e édition.
Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.
SANS TOIT NI LOI
Une jeune fille errante est trouvée morte de froid c’est un fait d’hiver. Était-ce une mort naturelle ? C’est une question de gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? C’est le sujet du film. .
24 rue saint maur 24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Festival Play It Again Sans toit ni loi
L’événement Festival Play It Again Sans toit ni loi Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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