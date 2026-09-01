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Festival Play It Again Sans toit ni loi Coutances

mardi 22 septembre 2026 · Coutances

Festival Play It Again Sans toit ni loi Coutances

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
21:15:00
Adresse
24 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Festival Play It Again Sans toit ni loi

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 21:15:00
fin : 2026-09-22 23:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Festival Play it Again ! 12e édition.

Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.

SANS TOIT NI LOI
Une jeune fille errante est trouvée morte de froid c’est un fait d’hiver. Était-ce une mort naturelle ? C’est une question de gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? C’est le sujet du film.   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

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English : Festival Play It Again Sans toit ni loi

L’événement Festival Play It Again Sans toit ni loi Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme

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