Informations pratiques

Coutances

Festival Play It Again Sans toit ni loi

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 21:15:00

fin : 2026-09-22 23:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Festival Play it Again ! 12e édition.

Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.

SANS TOIT NI LOI

Une jeune fille errante est trouvée morte de froid c’est un fait d’hiver. Était-ce une mort naturelle ? C’est une question de gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? C’est le sujet du film. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival Play It Again Sans toit ni loi

L’événement Festival Play It Again Sans toit ni loi Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme