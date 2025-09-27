Festival Play it Again Seven Cinéma Olympia Pontarlier
Festival Play it Again Seven Cinéma Olympia Pontarlier samedi 27 septembre 2025.
Festival Play it Again Seven
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:40:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Votre Cinéma Olympia vous propose son Festival Play it Again qui a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir au Cinéma des grands classiques d’hier Seven (Attention, film Interdit aux moins de 12 ans). .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
