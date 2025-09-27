Festival Play it Again Seven Cinéma Olympia Pontarlier

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-09-27 20:40:00
fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Votre Cinéma Olympia vous propose son Festival Play it Again qui a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir au Cinéma des grands classiques d’hier Seven (Attention, film Interdit aux moins de 12 ans).   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

