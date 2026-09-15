Festival Playmo !!! Le Blanc
samedi 17 octobre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Festival Playmo !!!
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le Festival Playmo fait son grand retour au Blanc
L’équipe TEMAD ainsi que la Team Playmo’bulle vous donne rendez-vous le weekend du 17 et 18 octobre au parc exposition de Le Blanc.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement qui promet d’être grandiose avec plus de 1 500m2 d’exposition ainsi que des vendeurs playmobil tout au long du weekend. 2 .
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 21 16 15 tousenmarcheavecdorian@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the little puppet theater with Guignol and his friends
L’événement Festival Playmo !!! Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne
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