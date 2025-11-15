Festival Playmobil® 4ème édition Place Jules Ferry Le Havre

Festival Playmobil® 4ème édition

Place Jules Ferry Pasino Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

Les Playmobil reviennent dans la cité Océane pour une 3ème édition.

A cette occasion, beaucoup de nouveautés seront à découvrir. C’est la marque de fabrique de tous les acteurs de ce festival proposer de nouveaux horizons et de nouvelles animations, et les 11 000 visiteurs de 3 premières éditions sont la meilleure preuve de cette réussite.

L’association Dioplay en collaboration avec le Pasino du Havre, invite une nouvelle fois Bruno Lacroix, collectionneur normand, qui va transformer la salle de spectacle du Pasino en gigantesque boîte de Playmobil.

Des scènes hautes en couleurs et toutes originales seront proposées, notre collectionneur sera accompagné d’artistes venant de la région parisienne avec Jean-Luc Rubbod et de Normandie avec Christophe Buquet.

Parmi les nouveaux tableaux, les visiteurs pourront découvrir la vie parisienne, des invitations au voyage à travers des pays, un univers sur le cinéma avec de grands films ( Les Dents de la mer , Star Wars , Retour vers le futur ), les plages du débarquement et d’autres belles surprises…

Autre nouveauté, un spectacle de nuit sera proposé à partir de 18h le vendredi et le samedi, les visiteurs vont découvrir dans l’obscurité toutes les scènes illuminées… Un univers féerique pour clôturer chaque journée.

Au menu également, un espace animation, qui sera très attendu avec de nouveaux jeux sur table, un espace 1-2-3 pour les plus petits, des jeux de piste, des jeux d’adresse avec des lots à gagner.

Côté scène, la fée Mélusine revient cette année avec un nouveau spectacle partagé entre magie et jeux de ballons. Les enfants pourront à nouveau rejoindre Carol pour transformer leur jolie frimousse avec de magnifiques maquillages.

Comme chaque année, tout est mis en oeuvre pour passer un très bon moment en famille dans un cadre atypique qu’offre la grande salle de spectacle du Pasino du Havre.

Pour tous les fans en quête de Playmobil, la boutique Playmome proposera une offre en tout genre, occasion, boîtes collector, figurines, vente au détail, du Playmo pour tous et toutes les bourses ! .

Place Jules Ferry Pasino Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 54 17 21 dioplay76@gmail.com

