Festival Playtime cour du château Bricquebec-en-Cotentin

Festival Playtime cour du château Bricquebec-en-Cotentin lundi 14 juillet 2025.

Festival Playtime

cour du château Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-14 13:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Un festival d’Art contemporain qui mêle l’Art et le Jeu.

Une douzaine d’artistes sont invités et présentent une pièce crée pour le lieu qui pourra être activée par les Petits et les Grands !

Créer en s’amusant, s’amuser avec des oeuvres d’art… et aller à la rencontre des artistes ! Une journée festive et familiale dans le magnifique cadre du Château de Bricquebec.

cour du château Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 33 06 22 83 playtimebricquebec@gmail.com

English : Festival Playtime

A contemporary art festival combining art and play.

A dozen artists are invited to present a piece created for the site, which can be activated by young and old alike!

Create while you play, have fun with works of art… and meet the artists! A festive family day in the magnificent setting of Château de Bricquebec.

German :

Ein Festival für zeitgenössische Kunst, das Kunst und Spiel miteinander verbindet.

Ein Dutzend Künstler werden eingeladen und präsentieren ein für den Ort geschaffenes Stück, das von Groß und Klein aktiviert werden kann!

Kreieren und Spaß haben, mit Kunstwerken spielen… und die Künstler kennenlernen! Ein festlicher Tag für die ganze Familie in der wunderschönen Umgebung des Schlosses von Bricquebec.

Italiano :

Un festival d’arte contemporanea che unisce arte e gioco.

Una dozzina di artisti sono invitati a presentare un’opera creata per il luogo che può essere attivata da grandi e piccini!

Creare giocando, divertirsi con le opere d’arte… e incontrare gli artisti! Una giornata di festa per le famiglie nella magnifica cornice dello Château de Bricquebec.

Espanol :

Un festival de arte contemporáneo que combina arte y juego.

Una docena de artistas están invitados a presentar una obra creada para el recinto que podrá ser activada por pequeños y mayores

Crear jugando, divertirse con obras de arte… ¡y conocer a los artistas! Una jornada festiva en familia en el magnífico marco del Château de Bricquebec.

