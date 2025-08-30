FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR – PARC JACQUES VERNIER Douai

PRODUCTIONS DU JARDIN PRÉSENTE : FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOURDans le cadre du festival PLEIN AIRPASS 1 JOURDe 14h00 à minuitFestival de musiques électroniques au bord d’un lac idyllique avec 4 scènes et plus de 30 artistes ! Pour cette 5ème édition, le Festival Plein Air de Douai revient les 30 et 31 août 2025 pour un week-end qui s’annonce mémorable ! Programmation :Samedi 30 août 2025BellaireBoris WayJoachim PastorKolschPurple Disco MachinePoto RicoUpsiloneAnne SoloBonnyCrazy We R (fêtent leurs 10 ans !)GloriaJoey FantomasJustineLa BouleLiam CLindsay WattrelosRonny & Lo-DThe North ProjectT-OValentine GrooveVortexiaDimanche 31 août 2025Feder (live)The Supermen LoversVin ViciYuksekClémonGeraldine b2b WesleyJoey FantomasLa Famille All StarsMalikMargaux59000UnshoVeste PerdueWild Animal (live)Dj HSDj GeorgesFred BakerMarine DeringueManu KentonSamuel Sanders b2b Max WalderWill TurnerLa FamilleL’aventure du festival commence dès le trajet ! Pour plus de convivialité prévoyez des transports bas carbone (marche, vélo, transports en commun, covoiturage), rejoignez les 56% de festivaliers qui se déplacent de manière responsable ! Toute sortie est définitive.Fermeture du contrôle d’accès à 22h00.L’achat d’un billet vaut acceptation des conditions générales de vente du festival disponibles sur notre site internet.En achetant votre place pour l’événement Festival Plein Air vous acceptez d’être photographié et filmé par nos photographes et vidéastes professionnels présents lors de l’événement.Ces photos pourront être utilisées à des fins commerciales, notamment pour la promotion future du festival.

PARC JACQUES VERNIER ROUTE DE TOURNAI 59500 Douai 59