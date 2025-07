Festival Plein Air Guillaumes#1 Guillaumes Guillaumes

Déambulation libre et gratuite, parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-19T17:00:00 – 2025-07-19T23:00:00

Fin : 2025-07-20T09:00:00 – 2025-07-20T17:00:00

Sous la direction artistique de Lélia Decourt et Rébecca François, ENTRE|DEUX imagine depuis 2017 des évènements dans des espaces non dévolus à l’art, favorisant croisements et rencontres. En oeuvrant dans le champ social, rural et le monde de l’entreprise, l’association vise à rendre accessible l’art sous toutes ses formes.

En 2021, ENTRE|DEUX crée le festival PLEIN AIR à Breil-sur-Roya, village situé à la frontière italienne et lourdement touché par la tempête Alex en 2020. Ce festival pluridisciplinaire et participatif se déploie le temps d’un week-end avec concerts et interventions artistiques conçus spécifiquement dans un dialogue avec le site, les habitant.e.s et les partenaires de la Vallée.

PLEIN AIR déploie un vent de liberté et l’associe à un esprit de rassemblement convivial, généreux et pluriel. Il mêle une variété de publics et d’artistes dans une volonté d’échange et de dialogue. Ponctué de créations participatives (produites lors d’ateliers réalisés au fil de l’été avec des artistes) ainsi que d’interventions artistiques, de performances chorégraphiques, théâtrales et de concerts, le festival PLEIN AIR amène un bol d’air frais à partager.

Pour cette 1 édition à Guillaumes, au cœur du Colorado niçois, dans les Gorges du Daluis, nous vous invitons à un parcours céleste au plus près des étoiles en écho au Festival du Livre organisé par la mairie de Guillaumes. Des ateliers participatifs sont proposés avec des artistes et des acteurs locaux. Ils sont gratuits et ouverts à toutes et à tous en amont et durant le festival. Les productions des ateliers sont présentées lors du festival.

✨Samedi 19 juillet de 17h à 23h

✨Dimanche 20 juillet de 9h à 17h

avec les artistes : Marc Chevalier, Jérémy Griffaud, Charlotte Pringuey-Cessac, Emmanuel Régent.

Les compagnies: Cie Bakhus, Cie Nuage Fou, Cie 7pépinière

Concert et sieste musicale avec : Lego My Ego

Un festival conçu et imaginé par entre|deux avec la complicité des artistes et le soutien de la ville de Guillaumes, le centre socioculturel L’épi, le camping les gorges rouge, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Soutien au festival dans le champ de la création artistique 2025 de la DRAC PACA, l’été culturel 2025 du Ministère de la Culture, le Département des Alpes-Maritimes, FDVA (Fonds pour le développement pour la vie associative) du Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse), et le Crédit Agricole.

une proposition ENTRE|DEUX

Restauration et buvette sur place

Plus d’informations sur https://www.entredeux-artentreprise.fr/plein-air1-guillaumes.html

©François Marcziniak