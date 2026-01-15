Festival Plein Sens ! Charleville-Mézières

Festival Plein Sens !

Pour cette 6ème édition, la musique et les sons sont à l’honneur. En temps scolaire, en groupe ou en famille, tendez l’oreille pour vous émerveiller devant la diversité et la beauté des sons. En lien avec de nombreux partenaires du territoire, le Théâtre de Charleville-Mézières présente une programmation variée accessible pour tous les âges spectacles, boum, installations, ateliers, jeux… et bien d’autres surprises !Zoom sur les spectacles (tarif 5€ la place) 6 mois > 3 ans Les touts-petits découvrent l’opéra avec Et Op’ !3 ans > 10 ans Amusez-vous dans un concert bricolé surprenant avec Robot.+ 6 ans Avec Tournepouce, Barcella vous embarque dans une épopée fantaisiste et interactive.+ 6 ans Installez-vous devant une projection de court-métrages sur le thème des sons avec Des bruits en pagaille.+ 6 ans Terminez en beauté avec Turbo Minus, une boum colorée et festive.Billetterie Découvrir le programme

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

English :

For this 6th edition, music and sound are in the spotlight. Whether you’re a schoolchild, a group or a family, tune in to marvel at the diversity and beauty of sound. In association with a number of local partners, the Théâtre de Charleville-Mézières presents a varied program accessible to all ages: shows, parties, installations, workshops, games? and many other surprises! Focus on the shows (price: 5? per ticket):6 months > 3 years: Toddlers discover opera with Et Op? !3 years > 10 years: Enjoy a surprising DIY concert with Robot.+ 6 years: With Tournepouce, Barcella takes you on a whimsical, interactive epic.+ 6 years: Sit back and enjoy a screening of short films on the theme of sounds with Des bruits en pagaille.+ 6 years: End on a high note with Turbo Minus, a colorful, festive party.Tickets Discover the program

