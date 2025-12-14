Festival Plinn du Danouët 51ème édition Lieu-dit Le Danouët Bourbriac

Festival Plinn du Danouët 51ème édition

Lieu-dit Le Danouët Le Danouet Bourbriac Côtes-d’Armor

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-15

2026-08-08

Le festival Plinn du Danouët est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable des amoureux de la culture populaire sonneurs et chanteurs de tradition s’y retrouvent chaque année. Autour de cette tradition musicale, c’est tout un terroir qui s’exprime et qui vie, heureux qu’il est d’y faire la fête. La salle en taules du Danouët, les concours de danse, les concours de boules, les ragoûts qui mijotent tout un week-end autant de petits moments qui ravisent le passionné comme l’estivant en quête d’authentique. .

Lieu-dit Le Danouët Le Danouet Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 80 77 92

