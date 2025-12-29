Festival Pluie d’images On NOZ la nuit Pays de Brest Brest

Festival Pluie d’images On NOZ la nuit

Pays de Brest Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-17

Dans sa formule Version Originale (VO) en 2026, le Festival s’intéresse à la moitié du temps de notre vie, qu’elle soit consacrée à dormir plus ou moins profondément, à travailler, à errer, à s’amuser, à affronter la solitude ou la traverser à plusieurs la nuit.

Cette phase dans la rotation de la Terre devant les rayons du Soleil est lourde de conséquences. La transformation des conditions lumineuses s’accompagne de bien d’autres phénomènes et de possibles effets secondaires. Nous les connaissons, nous les craignons ou les apprécions. Il s’agit lors du Festival d’oser regarder ce que les photographes auront osé photographier.

On NOZ la nuit

Le thème de l’édition est un clin d’œil au territoire breton (NOZ, la nuit en breton). C’est avant tout une mise en valeur de cette photographie qui ose affronter la nuit avec, au sens propre, ses conditions lumineuses si particulières et, au sens figuré, ses nombreuses facettes plus ou moins visibles.

Le Festival invite 2 photographes auteurs issus du territoire finistérien DamGo et Frédéric Grolhier. Les vues urbaines colorées de DamGo montrent des ambiances calmes mais intrigantes. Elles impliquent souvent des personnages solitaires et semblent relever de l’investigation. Frédéric Grolhier arpente Brest, dite souvent la ville blanche, mais ici dans sa beauté de nuit, en noir et blanc. Née sur les réseaux sociaux, développée sur plusieurs années et confrontée aux commentaires des regardeurs, cette série traduit les étonnements du photographe.

La nuit continue avec les transformations des quartiers brestois quand vient l’obscurité (Bernard Alemany), des visions surnaturelles et imaginaires (Antonio Martins), la Nouvelle-Orléans sous différentes coutures, presque sonore, toujours contrastée (Jakes Balcon), le travail de nuit en milieu de santé (Jean-Yves Goujard) et avec les 13 expositions de collectifs du Pays de Brest et de Landivisiau, parmi lesquels nous accueillons avec plaisir 2 clubs nouveaux venus dans le Festival (Déclencheur L’Hôpital-Camfrout et L’oeil du photographe Le Faou).

Ces expositions visibles dans nos villes partenaires (Brest, le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas) sont accompagnées de nombreuses animations vernissages, déambulations, rencontres, visites commentées, ateliers, interventions ciblées (entraide, scolaires, petite enfance).

Toujours à la recherche de nouveaux points de vue, le festival propose cette année une Rencontre tous azimuts avec le Collectif Armoricain de Photographes Auteurs Brestois pour les photographes souhaitant nous présenter leurs travaux personnels. .

Pays de Brest Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Pluie d’images On NOZ la nuit

L’événement Festival Pluie d’images On NOZ la nuit Brest a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue