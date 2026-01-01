Festival Pluie d’Images- Rencontre avec club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc Médiathèque de Lambézellec Brest
Médiathèque de Lambézellec 8 Rue Pierre Corre Brest Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Lors du festival Pluie d’Images, venez rencontrer le club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc lors d’une déambulation dans le quartier de Lambézellec. Le départ se fera à la Maison de Quartier à 10h30, continuera à la médiathèque à 11h, pour se terminer à la Mairie à 11h30 autour d’un pot convivial.
Informations pratiques
Tout public
Gratuit .
Médiathèque de Lambézellec 8 Rue Pierre Corre Brest 29200 Finistère Bretagne
