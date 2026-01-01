Festival Pluie d’Images- Rencontre avec club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc Médiathèque de Lambézellec Brest

Festival Pluie d’Images- Rencontre avec club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc

Médiathèque de Lambézellec 8 Rue Pierre Corre Brest Finistère

Lors du festival Pluie d’Images, venez rencontrer le club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc lors d’une déambulation dans le quartier de Lambézellec. Le départ se fera à la Maison de Quartier à 10h30, continuera à la médiathèque à 11h, pour se terminer à la Mairie à 11h30 autour d’un pot convivial.

Tout public

Gratuit .

