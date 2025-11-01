Festival Plumes d’Afrique

Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-01

Plumes d’Afrique, 11e édition, 2025.

Des bénévoles toujours, arc-boutés sur la question de la transmission et de la diffusion de la littérature, de la pensée et des arts.

Plumes d’Afrique, 11e édition, 2025.

Des bénévoles toujours, arc-boutés sur la question de la transmission et de la diffusion de la littérature, de la pensée et des arts. Des écrivains, des artistes, des musiciens, des cinéastes, qui croient à la culture, cette culture malmenée dans nombre d’endroits du monde. Des guerres. Des massacres. L’impuissance face au déploiement de violence de notre temps. Cette édition sera sous le fil rouge du Slam au féminin Lisette Lombé et Julie Lombé maintiennent notre vigilance quant à la condition de la femme. Gwen Rakotovao, chorégraphe, nous invite, nous incite à rester debout, toujours, Mitsangana. Vesna Mbelani, par son stage de danse, nous ramène à la vibration et à la puissance souvent ignorées du corps. .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 30 59 81 plumesdafrique37@orange.fr

English :

Plumes d?Afrique, 11th edition, 2025.

Volunteers are still committed to the transmission and dissemination of literature, thought and the arts.

German :

Plumes d’Afrique, 11. Ausgabe, 2025.

Die Freiwilligen setzen sich weiterhin für die Weitergabe und Verbreitung von Literatur, Gedankengut und Kunst ein.

Italiano :

Plumes d’Afrique, 11a edizione, 2025.

I volontari sono ancora fermamente impegnati nella trasmissione e nella diffusione della letteratura, del pensiero e delle arti.

Espanol :

Plumes d’Afrique, 11ª edición, 2025.

Los voluntarios siguen firmemente comprometidos con la transmisión y difusión de la literatura, el pensamiento y las artes.

