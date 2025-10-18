Festival Plumes & Pellicules Place Bujault Melle
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Festival jeune public Plumes et Pellicules
Pendant les vacances scolaires, le cinéma Méliès organise un festival de cinéma pour les plus jeunes grands classiques de l’animation et sorties récentes, ateliers créatifs, ciné-lectures et escape game… Retrouvez tout le programme des projections et des animations sur le site du Méliès ! .
Place Bujault Cinéma le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
