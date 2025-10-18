Festival Plumes & Pellicules Place Bujault Melle

Festival Plumes & Pellicules Place Bujault Melle samedi 18 octobre 2025.

Festival Plumes & Pellicules

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle Deux-Sèvres

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Festival jeune public Plumes et Pellicules

Pendant les vacances scolaires, le cinéma Méliès organise un festival de cinéma pour les plus jeunes grands classiques de l’animation et sorties récentes, ateliers créatifs, ciné-lectures et escape game… Retrouvez tout le programme des projections et des animations sur le site du Méliès ! .

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

English : Festival Plumes & Pellicules

German : Festival Plumes & Pellicules

Italiano :

Espanol : Festival Plumes & Pellicules

L’événement Festival Plumes & Pellicules Melle a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Pays Mellois