Festival Pluriel soirée de clôture Sélestat
Festival Pluriel soirée de clôture Sélestat vendredi 27 mars 2026.
Festival Pluriel soirée de clôture
18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Soirée de clôture du festival Pluriel avec exposition, micro-théâtre et concert
Exposition Visages Pluriel une exposition des portraits du festival. Les photos qui ont été prises durant toute l’édition 2026 par les membres de l’association Résigraphies seront la toile de fond de cette soirée de clôture avant les derniers mots et le pot de l’amitié. 18h, entrée libre
Micro-théâtre Gloubiboulga-love Accueillie en résidence à l’Autre Scène pendant toute la durée du festival, Anaïs de Assis Pacheco de Collectif présentera une forme hybride (mi-concert, mi-théâtre) pour débuter cette soirée. Passionnée de karaoké et de playback, elle chantera faux son Gloubiboulga-Love rien que pour vous !!! 19h, durée 30 minutes, tout public, entrée libre
Concert Sphinge Ecarlate. Le groupe est composé de 5 musiciens originaires de Sélestat. Proche du rock progressif, avec des éléments de post-punk et d’électronique, il est possible de citer en tant qu’influences, principalement Stift, Rammstein, Kylesa, Grand Blanc ou encore In the Woods. 19h30, tout public, entrée libre et chapeau .
18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 autrescene.selestat@gmail.com
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English :
Pluriel festival closing evening with exhibition, micro-theatre and concert
L’événement Festival Pluriel soirée de clôture Sélestat a été mis à jour le 2026-03-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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