Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création
Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création vendredi 10 avril 2026.
Le Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) vous invite au Festival POC !
Au programme :
LES RENDEZ-VOUS
DE L’IMPRO – Vendredi 10 Avril
CONTE MUSICAL : ANNA PERENNA – Samedi 11 Avril
CONCERT : MESSIAEN, les couleurs de la Musique – Dimanche 12 Avril
CONCERT ET CRÉATION : TROMBONE – Mardi 14 Avril
CONFÉRENCE IRCAM ET CONCERT – Mercredi 15 Avril
MAO / DANSE
CONTEMPORAINE – Jeudi 16 Avril
THÉÂTRE : LECTURE – Jeudi 16 Avril
Le Festival POC ! porté par le Conservatoire Gabriel Fauré est dédié à la création en Musique, Théâtre et Danse. Il se déroulera du vendredi 10 avril au Jeudi 16 avril 2026 Intra-muros et Hors les murs.
Du vendredi 10 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
+33146339798 conservatoire5@paris.fr