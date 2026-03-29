Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création

Le Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) vous invite au Festival POC !

Au programme :

LES RENDEZ-VOUS

DE L’IMPRO – Vendredi 10 Avril

CONTE MUSICAL : ANNA PERENNA – Samedi 11 Avril

CONCERT : MESSIAEN, les couleurs de la Musique – Dimanche 12 Avril

CONCERT ET CRÉATION : TROMBONE – Mardi 14 Avril

CONFÉRENCE IRCAM ET CONCERT – Mercredi 15 Avril

MAO / DANSE

CONTEMPORAINE – Jeudi 16 Avril

THÉÂTRE : LECTURE – Jeudi 16 Avril

Le Festival POC ! porté par le Conservatoire Gabriel Fauré est dédié à la création en Musique, Théâtre et Danse. Il se déroulera du vendredi 10 avril au Jeudi 16 avril 2026 Intra-muros et Hors les murs.

Du vendredi 10 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:59:59+02:00

Date(s) :



+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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