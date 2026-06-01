FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES ANSIGNAN Ansignan
FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES ANSIGNAN Ansignan vendredi 12 juin 2026.
Ansignan
FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES ANSIGNAN
Rue de la cave Ansignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-12 13:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Rendez-vous le vendredi 12 juin à Ansignan, salle Guy Barbaza/ place de l’aqueduc
• 10h Animation jeune public par GOUN
• 12h Pique-nique sorti du sac, au Moulin
• 18h Jacques EVRARD chante Georges BRASSENS
• 19h00 Spectacle (libre participation) A deux c’est mieux duo sur le thème de l’amour et du couple par Tom TOREL et Emilie PRZENICZKA
• 20h30 Repas chantant sur RESERVATION
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Rue de la cave Ansignan 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 lescopainsdebrassens@outlook.fr
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English :
Rendezvous on Friday, June 12 in Ansignan, salle Guy Barbaza/ place de l?aqueduc
? 10am: Entertainment for young audiences by GOUN
? 12pm: picnic at Le Moulin
? 6pm: Jacques EVRARD sings Georges BRASSENS
? 7pm: Show (free participation) A deux c’est mieux duet on the theme of love and the couple by Tom TOREL and Emilie PRZENICZKA
? 8:30 pm: Singing meal by RESERVATION
L’événement FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES ANSIGNAN Ansignan a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES