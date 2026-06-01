Ansignan

FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES ANSIGNAN

Rue de la cave Ansignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-12 13:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Rendez-vous le vendredi 12 juin à Ansignan, salle Guy Barbaza/ place de l’aqueduc

• 10h Animation jeune public par GOUN

• 12h Pique-nique sorti du sac, au Moulin

• 18h Jacques EVRARD chante Georges BRASSENS

• 19h00 Spectacle (libre participation) A deux c’est mieux duo sur le thème de l’amour et du couple par Tom TOREL et Emilie PRZENICZKA

• 20h30 Repas chantant sur RESERVATION

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Rue de la cave Ansignan 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 lescopainsdebrassens@outlook.fr

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English :

Rendezvous on Friday, June 12 in Ansignan, salle Guy Barbaza/ place de l?aqueduc

? 10am: Entertainment for young audiences by GOUN

? 12pm: picnic at Le Moulin

? 6pm: Jacques EVRARD sings Georges BRASSENS

? 7pm: Show (free participation) A deux c’est mieux duet on the theme of love and the couple by Tom TOREL and Emilie PRZENICZKA

? 8:30 pm: Singing meal by RESERVATION

L’événement FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES ANSIGNAN Ansignan a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES