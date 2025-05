FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES LESQUERDE – Lesquerde, 12 juin 2025 18:30, Lesquerde.

Pyrénées-Orientales

FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES LESQUERDE Lesquerde Pyrénées-Orientales

Participation libre

Début : 2025-06-12 18:30:00

fin : 2025-06-12

2025-06-12

Rendez-vous le jeudi 12 juin dans la cour de l’ancienne école ou à la salle des fêtes

• 18h30 Scène découverte Artistes locaux & du festival + Présentation et dégustation d’un Domaine viticole

• 20h00 Repas sur place SUR RESERVATION à J -3

CONCERTS GRATUIT

• 21h00 Hommage à Georges BRASSENS par les Artistes du Festival

Participation libre au chapeau.

Lesquerde 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 lescopainsdebrassens@outlook.fr

English :

Rendezvous on Thursday June 12 in the courtyard of the old school or at the salle des fêtes:

? 6:30 pm: Discovery stage Local & festival artists + Presentation and tasting of a wine estate

? 8:00 pm: On-site meal BY RESERVATION D -3

FREE CONCERTS

? 9:00 pm: Tribute to Georges BRASSENS by Festival Artists

Free participation by hat.

German :

Wir treffen uns am Donnerstag, den 12. Juni im Hof der alten Schule oder in der Festhalle

? 18.30 Uhr: Entdeckungsbühne lokale Künstler und Künstler des Festivals + Vorstellung und Verkostung eines Weinguts

? 20.00 Uhr: Essen vor Ort AUF RESERVIERUNG am Tag -3

KOSTENLOSE KONZERTE

? 21.00 Uhr: Hommage an Georges BRASSENS von den Künstlern des Festivals

Freie Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Appuntamento giovedì 12 giugno nel cortile della vecchia scuola o nella sala del villaggio:

18.30: Palcoscenico della scoperta Artisti locali e del festival + Presentazione e degustazione di un’azienda vinicola

ore 20.00: Pranzo in loco su prenotazione al D -3

CONCERTI GRATUITI

ore 21.00: Omaggio a Georges BRASSENS da parte degli artisti del Festival

Partecipazione gratuita a cappello.

Espanol :

Cita el jueves 12 de junio en el patio de la antigua escuela o en la sala del pueblo:

? 18.30 h: Escenario descubrimiento Artistas locales y del festival + Presentación y degustación de una finca vinícola

? 20.00 h: Comida in situ CON RESERVA en D -3

CONCIERTOS GRATUITOS

? 21.00 h: Homenaje a Georges BRASSENS por los artistas del Festival

Participación libre con sombrero.

