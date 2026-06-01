FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES LESQUERDE Lesquerde
FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES LESQUERDE Lesquerde jeudi 11 juin 2026.
Lesquerde
FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES LESQUERDE
Lesquerde Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Rendez-vous le jeudi 11 juin à la salle des fêtes
• 18h00 CONCERT Barbara et moi par Sandrine DADDI et Jean-Bernard RIÈRE participation libre
• 19h00 CONCERT Suivre les étoiles de Jacques BREL par Jacques RAULET accompagné de Théo FARAND, Jean-Sébastien BRESSY et Jo LABITA participation libre
• 20h30 Repas chantant PAYANT et SUR RESERVATION à J -3: 06.07.36.33.62
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Lesquerde 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 lescopainsdebrassens@outlook.fr
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English :
Rendezvous on Thursday, June 11 at the Salle des Fêtes:
? 6:00 pm: CONCERT Barbara et moi by Sandrine DADDI and Jean-Bernard RIÈRE free participation
? 7:00 pm: CONCERT Suivre les étoiles by Jacques BREL with Jacques RAULET, Théo FARAND, Jean-Sébastien BRESSY and Jo LABITA free admission
? 8:30 pm: Singing meal PAYING and BY RESERVATION at D -3: 06.07.36.33.62
L’événement FESTIVAL POESIE ET CHANSONS EN FENOUILLEDES LESQUERDE Lesquerde a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES