Participation libre

Début : 2025-06-07 18:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Rendez-vous le samedi 07 juin à la Salle du Temps Libre

• 18h30 Apéritif dégustation en musique

• 20h00 Repas sur place SUR RESERVATION à J -3

CONCERTS GRATUIT, à la salle du Temps Libre

• 21h00 « BARBARA MOUTAKI, destins croisés » par Corine CHABAUD et ses musiciens Jean-Sébastien BRESSY, Jo LABITA, Théo FARAND et Jacques RAULET

Participation libre au chapeau.

Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 lescopainsdebrassens@outlook.fr

English :

Rendezvous on Saturday, June 07 at the Salle du Temps Libre:

? 6:30 pm: Musical aperitif and tasting

? 8:00 pm: Meal on site BY RESERVATION on D -3

FREE CONCERTS, at the Salle du Temps Libre

? 9:00 pm: « BARBARA MOUTAKI, destins croisés » by Corine CHABAUD and her musicians Jean-Sébastien BRESSY, Jo LABITA, Théo FARAND and Jacques RAULET

Free participation by hat.

German :

Treffpunkt am Samstag, den 07. Juni in der Salle du Temps Libre

? 18.30 Uhr: Aperitif mit Musik und Verkostung

? 20.00 Uhr: Essen vor Ort AUF RESERVIERUNG bis D -3

KOSTENLOSE KONZERTE, in der Salle du Temps Libre

? 21.00 Uhr: « BARBARA MOUTAKI, destins croisés » von Corine CHABAUD und ihren Musikern Jean-Sébastien BRESSY, Jo LABITA, Théo FARAND und Jacques RAULET

Freie Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Appuntamento sabato 07 giugno alla Salle du Temps Libre:

ore 18.30: aperitivo musicale e degustazione

ore 20.00: Pasto sul posto SU PRENOTAZIONE al D -3

CONCERTI GRATUITI, presso la Salle du Temps Libre

ore 21.00: « BARBARA MOUTAKI, destini incrociati » di Corine CHABAUD e dei suoi musicisti: Jean-Sébastien BRESSY, Jo LABITA, Théo FARAND e Jacques RAULET

Partecipazione gratuita con cappello.

Espanol :

Cita el sábado 07 de junio en la Salle du Temps Libre:

? 18.30 h: Aperitivo musical y degustación

? 20.00 h: Comida in situ CON RESERVA en D -3

CONCIERTOS GRATUITOS, en la Sala del Tiempo Libre

? 21.00 h: « BARBARA MOUTAKI, destinos cruzados » por Corine CHABAUD y sus músicos Jean-Sébastien BRESSY, Jo LABITA, Théo FARAND y Jacques RAULET

Participación libre con sombrero.

