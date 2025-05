Festival Poésie Musique et Littérature – La Cité Théâtre Caen, 15 mai 2025 19:00, Caen.

Calvados

Festival Poésie Musique et Littérature La Cité Théâtre 28 Rue de Bretagne Caen Calvados

Sur une soirée venez découvrir les univers de ces différents artistes et auteurs. Au programme une succession de propositions originales d’environ 20 minutes alliant texte et musique.

Un évènement de l’Ancre Maison de la Poésie de Caen

Ouverture des portes à 18h30

Début du festival 19h00

La Cité Théâtre 28 Rue de Bretagne

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 30 40 contact@lacitetheatre.org

English : Festival Poésie Musique et Littérature

Come and discover the worlds of these different artists and authors over the course of an evening. On the program: a succession of original proposals lasting around 20 minutes, combining text and music.

An Ancre Maison de la Poésie de Caen event

Doors open at 6.30pm

Festival begins: 7:00 pm

German : Festival Poésie Musique et Littérature

Entdecken Sie an einem Abend die Welten dieser verschiedenen Künstler und Autoren. Auf dem Programm steht eine Abfolge von originellen, etwa 20-minütigen Vorschlägen, die Text und Musik miteinander verbinden.

Eine Veranstaltung von L’Ancre Maison de la Poésie de Caen

Öffnung der Türen um 18.30 Uhr

Beginn des Festivals: 19.00 Uhr

Italiano :

Venite a scoprire i mondi di questi diversi artisti e autori nel corso di una serata. Il programma prevede una serie di performance originali della durata di circa 20 minuti, che combinano testo e musica.

Un evento Ancre Maison de la Poésie de Caen

Apertura porte alle 18.30

Inizio del festival: 19:00

Espanol :

Venga a descubrir el universo de estos diferentes artistas y autores a lo largo de una velada. El programa incluye una sucesión de actuaciones originales de unos 20 minutos de duración, que combinan texto y música.

Un evento de Ancre Maison de la Poésie de Caen

Apertura de puertas a las 18.30 h

Inicio del festival: 19:00

