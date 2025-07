Festival « Poil occulte » Théâtre du Dôme Poil

Festival « Poil occulte » Théâtre du Dôme Poil samedi 19 juillet 2025.

Festival « Poil occulte »

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 23:30:00

Date(s) :

2025-07-19

Poil aux potes fait son festival !

Samedi 19 juillet au Dôme de La Gouillarde, Chemin de la Gouillarde 58170 POIL

Parking fléché à partir du hameau de La Vendée puis 200m à pied, à 5min du bourg de Poil en voiture.

ou

Accès en 25 minutes à pied depuis le bourg de Poil pour les plus sportifs équipés d’une lampe torche.

A partir de 19h Bar et Mangerie occultes avec un Hypocras à la recette secrète et des grignoteries miamanciennes.

Vous pensez tout connaitre en sciences occultes ? Gagnez une entrée gratuite aux concerts du soir en participant à notre GRAND QUIZZOCCULTE !

On vous racontera des histoires à vous faire dresser les poils sur la tête….

21h CONCERTS ! 10€

PONDÉRALE punk très très lourd de Clermont Ferrand va vous défriser la moustache pour tout l’été.

Formé en septembre 2023 à Clermont-Ferrand, Ponderale est un trio punk composé de Lilou (guitare), Paloma (basse) et Marin (batterie). Inspirés par le punk américain des années 90 ainsi que par la scène punk française (Le Réparateur, Resto Basket), leurs morceaux mêlent textes humoristiques et critiques sociales, dénonçant ou tournant en dérision les préoccupations du quotidien.

Entre 2023 et 2025, ils ont enflammé plus d’une dizaine de concerts dans les lieux underground de Clermont-Ferrand ainsi que lors d’événements étudiants. Lauréats du Tremplin Pulsations de Clermont-Ferrand, ils sont parvenus à fédérer un public punk autour de leur univers.

CROMORNE

Trio issu du collectif de musiciens dijonnais L’Engeance, Cromorne est fondé en 2018 par Nicolas Virey et Kévin Valentin, et complété depuis peu par Hugo Parisot. S’articulant autour d’une formule relativement minimaliste, vielle à roue / batterie / synthétiseur / drum machine, le trio propose une musique à bourdon, répétitive et lancinante, immersive et bruitiste en filiation avec les musiques électroniques et contemporaines d’une part, et les musiques anciennes et traditionnelles d’autre part. .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté poilauxpotes@etik.com

English : Festival « Poil occulte »

German : Festival « Poil occulte »

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival « Poil occulte » Poil a été mis à jour le 2025-06-26 par OT RIVES DU MORVAN