Festival Points de vue Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Festival Points de vue

Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif réduit

tarifs 2 films + court-métrage à 12€ Tarif 4 films + court-métrage 20€

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-01-19 14:00:00

2026-01-16

Du 16 au 19 janvier, ciné-débats, rencontres, avant-première, spectacle et cinéma posons ensemble un regard sur notre société.

Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 l.lafrechoux@emc91.org

From January 16 to 19, film debates, meetings, previews, shows and cinema: let’s take a look at our society together.

