Festival Polynésien de la Côte Basque Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

5ème Festival Polynésien de la Côte Basque, organisé par Vahine Ori Tahiti Anglet à la Chambre d’Amour.

Un week-end inoubliable, placé sous le signe de la convivialité et des découvertes !

Au programme spectacles de danse, ateliers d’initiation, spécialités culinaires polynésiennes, marché artisanal… et bien d’autres surprises.

Laissez-vous emporter par l’énergie et la magie du mana polynésien entre émotions, évasion et partage, c’est un véritable voyage au cœur de la culture des îles qui vous attend. .

