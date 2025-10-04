Festival Polynésien de la Côte Basque Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
2025-10-04
5ème Festival Polynésien de la Côte Basque, organisé par Vahine Ori Tahiti Anglet à la Chambre d’Amour.
Un week-end inoubliable, placé sous le signe de la convivialité et des découvertes !
Au programme spectacles de danse, ateliers d’initiation, spécialités culinaires polynésiennes, marché artisanal… et bien d’autres surprises.
Laissez-vous emporter par l’énergie et la magie du mana polynésien entre émotions, évasion et partage, c’est un véritable voyage au cœur de la culture des îles qui vous attend. .
