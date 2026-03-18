Festival Polynésien Te Menava Hou ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Festival Polynésien Te Menava Hou

ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Gala Polynésien à Buis par Te Menava Hou ! Un weekend aux couleurs des îles, venez découvrir la culture polynésienne avec danses, artisanat, spectacle, repas. Un moment festif et convivial unique pour tous les publics.

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ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 17 59 65

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English :

Polynesian Gala in Buis by Te Menava Hou! Come and discover Polynesian culture with dances, crafts, shows and meals. A unique, festive and convivial event for all ages.

L’événement Festival Polynésien Te Menava Hou Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale