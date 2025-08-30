Festival polynésien Varua Ma’Ohi La Jarne

Festival polynésien Varua Ma’Ohi La Jarne samedi 30 août 2025.

Festival polynésien Varua Ma’Ohi

Salle Mélusine Rue des Quatre Chevaliers La Jarne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 13:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Pour ses 10 ans, l’association Here Ora organise un festival polynésien à La Jarne !

Animations, ateliers, spectacle…

.

Salle Mélusine Rue des Quatre Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 18 67 10 hereora17@gmail.com

English : Polynesian Festival Varua Ma’Ohi

For its 10th anniversary, the Here Ora association is organizing a Polynesian festival in La Jarne!

Activities, workshops, shows…

German : Polynesisches Festival Varua Ma’Ohi

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens organisiert der Verein Here Ora ein polynesisches Festival in La Jarne!

Animationen, Workshops, Aufführungen…

Italiano :

Per festeggiare il suo 10° anniversario, l’associazione Here Ora organizza un festival polinesiano a La Jarne!

Attività, laboratori, spettacoli…

Espanol : Festival polinesio Varua Ma’Ohi

Para celebrar su 10º aniversario, la asociación Here Ora organiza un festival polinesio en La Jarne

Actividades, talleres, espectáculos…

L’événement Festival polynésien Varua Ma’Ohi La Jarne a été mis à jour le 2025-08-05 par La Rochelle Tourisme