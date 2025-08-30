Festival polynésien Varua Ma’Ohi La Jarne
Festival polynésien Varua Ma’Ohi La Jarne samedi 30 août 2025.
Festival polynésien Varua Ma’Ohi
Salle Mélusine Rue des Quatre Chevaliers La Jarne Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-08-30 13:00:00
fin : 2025-08-30 19:00:00
2025-08-30
Pour ses 10 ans, l’association Here Ora organise un festival polynésien à La Jarne !
Animations, ateliers, spectacle…
Salle Mélusine Rue des Quatre Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 18 67 10 hereora17@gmail.com
English : Polynesian Festival Varua Ma’Ohi
For its 10th anniversary, the Here Ora association is organizing a Polynesian festival in La Jarne!
Activities, workshops, shows…
German : Polynesisches Festival Varua Ma’Ohi
Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens organisiert der Verein Here Ora ein polynesisches Festival in La Jarne!
Animationen, Workshops, Aufführungen…
Italiano :
Per festeggiare il suo 10° anniversario, l’associazione Here Ora organizza un festival polinesiano a La Jarne!
Attività, laboratori, spettacoli…
Espanol : Festival polinesio Varua Ma’Ohi
Para celebrar su 10º aniversario, la asociación Here Ora organiza un festival polinesio en La Jarne
Actividades, talleres, espectáculos…
