Festival « Polyphonies en Bouriane » Polyphonies Corses Milhac

Festival « Polyphonies en Bouriane » Polyphonies Corses Milhac dimanche 20 juillet 2025.

Festival « Polyphonies en Bouriane » Polyphonies Corses

Église Notre-Dame Milhac Lot

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 18:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Polyphonie en Bouriane revient pour sa 10ème édition. Venez vous laisser emporter grâce aux Polyphonies Corses , Avà Corsica.

8 .

Église Notre-Dame Milhac 46300 Lot Occitanie association.cap.milhac46@orange.fr

English :

Polyphonie en Bouriane returns for its 10th edition. Come and be carried away by Corsican polyphonies, Avà Corsica.

German :

Polyphonie en Bouriane kehrt für seine 10. Ausgabe zurück. Kommen Sie und lassen Sie sich von der korsischen Polyphonie , Avà Corsica mitreißen.

Italiano :

La Polyphonie en Bouriane torna per la sua 10a edizione. Venite a lasciarvi trasportare dalla polifonia corsa, Avà Corsica.

Espanol :

Polyphonie en Bouriane vuelve en su 10ª edición. Venga y déjese llevar por la polifonía corsa, Avà Corsica.

L’événement Festival « Polyphonies en Bouriane » Polyphonies Corses Milhac a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Gourdon