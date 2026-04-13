Maupertus-sur-Mer

Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Quintet Geranium à l’Église de Gonneville

Maupertus-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les 24, 25 et 26 juillet 2026, le Festival Polyphonique en Val de Saire vous invite à vivre trois jours d’émotions musicales au cœur des paysages et du patrimoine du Cotentin. Ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose cinq concerts, dans des lieux emblématiques mêlant histoire et culture.

Cinq voix d’hommes venues des montagnes suisses investissent les voûtes gothiques de Gonneville. Entre chants populaires et polyphonies fraternelles, le Quintet Geranium fait résonner une Suisse tour à tour rude et lumineuse, mélancolique et joyeuse. Leur répertoire traverse les langues, romande, italienne, romanche, patois, anglais, latin et basque, pour un moment de partage où le chant devient célébration. La résonance unique de la nef en bois magnifie ces voix a cappella. Le concert est suivi d’une rencontre autour d’un café avec les artistes.

Concert suivi d’un apéritif et d’une rencontre avec les artistes.

Jauge limitée. .

Maupertus-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 6 81 34 90 91 contact@vdsfestival.fr

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English : Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Quintet Geranium à l’Église de Gonneville

L’événement Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Quintet Geranium à l’Église de Gonneville Maupertus-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin