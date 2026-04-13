Vicq-sur-Mer

Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Trio Ascolta à l’Église de Gonneville

Eglise de Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les 24, 25 et 26 juillet 2026, le Festival Polyphonique en Val de Saire vous invite à vivre trois jours d’émotions musicales au cœur des paysages et du patrimoine du Cotentin. Ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose cinq concerts, dans des lieux emblématiques mêlant histoire et culture.

Trio Ascolta, un trio vocal féminin atypique aux couleurs du Beau Pays, l’Italie. Giulia Romanelli, Juliette Furic et Lucile Vérité́ nous emmènent avec elles en voyage, au simple son de leur voix. Des histoires d’amour au chant du quotidien ou encore de révolte, un concert vivant et fort en émotions.

Concert suivi d’un apéritif et d’une rencontre avec les artistes.

Jauge limitée. .

Eglise de Cosqueville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 6 81 34 90 91 contact@vdsfestival.fr

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English : Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Trio Ascolta à l’Église de Gonneville

L’événement Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Trio Ascolta à l’Église de Gonneville Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin