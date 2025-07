Festival PooParty Rivarennes

Festival PooParty Rivarennes samedi 23 août 2025.

Festival PooParty

Rivarennes Indre-et-Loire

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-24 07:00:00

2025-08-23

Adresse 7CQP+XM, 37128 Rivarennes

Une fois par an, la Poo Party transforme la nuit en une expérience unique et inoubliable. Imaginez un monde dénué de sens où l’effervescence et l’amour battent leur paroxysme, une soirée où chaque instant réserve son lot de surprises.

Après une première édition p

Après une première édition plébiscitée, la Poo Party revient en force pour vous surprendre une fois de plus !

Un village d’activités et de saveurs ! Bars & Cocktails ! Concerts et sets enflammés !

Des happenings surprises tout au long de la soirée !

PLANNING

18h Ouverture du site

20h Début de la poo party

22h L’éveil de pignouf

23H Le souffle décisif

00h dA FUNK

2h world record

4h The big show

7h The Final .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 50 92 11 28 pooparty.contact@gmail.com

English :

Address: 7CQP+XM, 37128 Rivarennes

Once a year, the Poo Party transforms the night into a unique and unforgettable experience. Imagine a world devoid of meaning, where effervescence and love are at their peak, an evening where every moment holds its share of surprises.

After a first edition p

German :

Adresse: 7CQP+XM, 37128 Rivarennes

Einmal im Jahr verwandelt die Poo Party die Nacht in ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Stellen Sie sich eine sinnlose Welt vor, in der die Ausgelassenheit und die Liebe ihren Höhepunkt erreichen, einen Abend, an dem jeder Augenblick seine eigenen Überraschungen bereithält.

Nach einer ersten Ausgabe von

Italiano :

Indirizzo: 7CQP+XM, 37128 Rivarennes

Una volta all’anno, il Poo Party trasforma la notte in un’esperienza unica e indimenticabile. Immaginate un mondo privo di significato, dove l’effervescenza e l’amore sono al loro apice, una serata in cui ogni momento riserva sorprese.

Dopo una prima edizione p

Espanol :

Dirección: 7CQP+XM, 37128 Rivarennes

Una vez al año, la Poo Party transforma la noche en una experiencia única e inolvidable. Imagine un mundo desprovisto de sentido, donde la efervescencia y el amor están en su apogeo, una velada en la que cada momento guarda su cuota de sorpresas.

Tras una primera edición p

