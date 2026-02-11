Festival Pop & Folk Faveurs de Printemps 22e Edition Eglise Anglicane, Théâtre Denis, Médiathèque Hyères
Festival Pop & Folk Faveurs de Printemps 22e Edition
Eglise Anglicane, Théâtre Denis, Médiathèque Centre-ville Hyères Var
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-11
2026-04-09
La saison des découvertes musicales. Faveurs de Printemps est une respiration douce et poétique au cœur du printemps, un festival à taille humaine porté par Tandem Scène de Musiques Actuelles.
Programmation en cours.
Eglise Anglicane, Théâtre Denis, Médiathèque Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70
English : Pop & Folk Festival Faveurs de Printemps 22nd Edition
The season of musical discoveries. Faveurs de Printemps is a gentle and poetic breath in the heart of spring, a festival on a human scale carried by Tandem Scène de Musiques Actuelles.
Programming in progress.
