Festival Pop & Folk Faveurs de Printemps 22e Edition Eglise Anglicane, Théâtre Denis, Médiathèque Hyères

Festival Pop & Folk Faveurs de Printemps 22e Edition

Eglise Anglicane, Théâtre Denis, Médiathèque Centre-ville Hyères Var

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

La saison des découvertes musicales. Faveurs de Printemps est une respiration douce et poétique au cœur du printemps, un festival à taille humaine porté par Tandem Scène de Musiques Actuelles.

Programmation en cours.

Eglise Anglicane, Théâtre Denis, Médiathèque Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70

English : Pop & Folk Festival Faveurs de Printemps 22nd Edition

The season of musical discoveries. Faveurs de Printemps is a gentle and poetic breath in the heart of spring, a festival on a human scale carried by Tandem Scène de Musiques Actuelles.

Programming in progress.

