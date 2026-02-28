Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui Centre-ville Hyères
Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui Centre-ville Hyères samedi 11 avril 2026.
Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui
Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Etudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, personnes handicapées, détenteurs de cartes partenaires. Justificatif obligatoire à présenter à l’entrée.
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Ye Vagabonds décrit comme avant-garde du folk irlandais, leur nouvel album All Tied Together est sorti en janvier 2026. Finnegan Tui fusionne le folk et l’électronique complexe. Originaire de Nouvelle-Zélande, sa musique intègre la nature.
Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com
English : Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui
Ye Vagabonds described as the avant-garde of Irish folk, their new album All Tied Together was released in January 2026. Finnegan Tui fuses folk with complex electronics. Originally from New Zealand, his music incorporates nature.
