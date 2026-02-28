Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui Centre-ville Hyères

Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Etudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, personnes handicapées, détenteurs de cartes partenaires. Justificatif obligatoire à présenter à l’entrée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Ye Vagabonds décrit comme avant-garde du folk irlandais, leur nouvel album All Tied Together est sorti en janvier 2026. Finnegan Tui fusionne le folk et l’électronique complexe. Originaire de Nouvelle-Zélande, sa musique intègre la nature.

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

Ye Vagabonds described as the avant-garde of Irish folk, their new album All Tied Together was released in January 2026. Finnegan Tui fuses folk with complex electronics. Originally from New Zealand, his music incorporates nature.

