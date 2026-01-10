[Festival] Pop Rock Electro Espace Guy de Maupassant Offranville
[Festival] Pop Rock Electro Espace Guy de Maupassant Offranville samedi 4 avril 2026.
[Festival] Pop Rock Electro
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Début : 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Après le succès de son premier événement musical en 2025, l’association Offranvillaise Art’zi-K propose son premier Micro Festival de musique Pop Rock Electro.
Sont programmés lors de cet événement les groupes Follow Birds (Pop Électro), Living West (Indy Rock) et Moorea (Électro).
Une soirée à ne pas manquer! Les organisateurs vous assurent du bon son et de la convivialité lors de ces 3 concerts de groupes normands et talentueux!
Possibilité de se restaurer sur place. .
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 51 13 04 artzick.asso@gmail.com
