Festival POP ROCK FOLK Rue du Prieuré Marast

Festival POP ROCK FOLK
Rue du Prieuré Prieuré Marast Haute-Saône
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-09-21
Les Amis du Prieuré de Marast vous propose un festival POP ROCK FOLK les 13 et 21 septembre.
Groupe THE HERI ROCK
Groupe KALISTA
Musiciens et chanteurs passionnés.
Pass 2 concerts. .
Rue du Prieuré Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81
