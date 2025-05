Festival Pop’Sciences – Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais, 16 mai 2025, Belleville-en-Beaujolais.

Le festival Pop’Sciences propose pour sa 5e édition des jeux, des ateliers, des expositions, des balades commentées. Rendez-vous les 16, 17 et 18 mai à Belleville-en-Beaujolais !

Pour sa 5ᵉ édition édition, le festival Pop’Sciences arrive à Belleville-en-Beaujolais, sur le territoire de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais, les 16, 17 et 18 mai 2025. Gratuit, ludique et accessible à toutes et tous, le festival Pop’Sciences invite à voyager dans le monde des sciences à travers des jeux, des ateliers, des expositions, des balades commentées.

Au programme : une centaine d’animations différentes pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Près de 200 scientifiques seront au rendez-vous. Venez discuter avec des paléontologues autour de dinosaures grandeur nature, explorer le cerveau humain avec des neuroscientifiques ou plonger dans l’univers des virus avec des biologistes. Réfléchissez à l’empreinte écologique du numérique, aux énergies renouvelables, aux effets de la surexposition aux écrans, aux événements météorologiques extrêmes et à la place des femmes dans les sciences. Partez aussi à l’aventure en traversant un tunnel de lave ou en participant à des fouilles archéologiques.

Belleville-en-Beaujolais 21 rue du Vivier 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône