Festival POTE 2025 Lieux divers Besançon

Festival POTE

Un festival, un forum, une attitude POTE Playing On The Edge entend créer une véritable communauté artistique animée par le décloisonnement de la musique classique. Concerts-concepts, échanges musicaux, fêtes de musique de chambre ou jam sessions participatives rassemblent un public large et curieux autour de démarches inédites.

Faire découvrir un répertoire contemporain stimulant, placer la transversalité au cœur d’un projet artistique et humain, rassembler des musicien·nes issu·es de la région Bourgogne Franche-Comté — amateur·ices, jeunes talents ou professionnel·les confirmé·es c’est là l’ambition du festival POTE .

Edition 2025 Back to the future

Il y a 40 ans, le film devenu culte Back to the future ouvrait une nouvelle dimension dans le monde de la science-fiction après une édition 2024 placée sous le signe du vivant (Le champignon, l’oiseau et la baleine), POTE revient pour une

6e édition faisant la part belle à la musique du futur. Auscultant les liens les plus incroyables entre musique et sciences

tout en cultivant l’humour qui le caractérise et en restant à l’affût de nouvelles expériences, Playing On The Edge vous convie pour une nouvelle édition aussi détonante que la machine à voyager dans le temps empruntée par Marty McFly et le docteur Emmett Brown !

Au programme des 7, 8 et 9 novembre 2025, l’exploration musicale de questionnements au cœur de ce film iconique l’avenir de l’humanité dans un monde technologique, notre rapport au temps, au destin ou au libre-arbitre, mais également le mélange des genres et des registres. Ne manquez pas les concerts évènements qui ponctuent ces trois jours, et en particulier la cohabitation stimulante de Gesualdo, Palestrina, Grisey et la compositrice Qingqing Teng vendredi 7.

Embarquez le lendemain pour un bal contemporain revigorant ou découvrez Different Trains de Reich, une œuvre particulièrement intense, lors du concert de clôture. Autant de nouveaux imaginaires à construire ensemble, artistes, étudiant·es, musicien·es amateur·ices et spectateur·ices ! .

