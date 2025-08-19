Festival Potes de Marmot’s Guillestre

Festival Potes de Marmot’s

Guillestre Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-08-19

fin : 2025-08-21

2025-08-19

Tu ne connais pas encore Potes de Marmot’s ? C’est LE festival 100% famille dans les Hautes-Alpes. Rendez-vous les 19, 20 et 21 août pour une nouvelle édition pleine de surprises au plan d’eau d’Eygliers et à Guillestre.

Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English : Festival Potes de Marmot’s

You don’t know Potes de Marmot’s yet? It’s THE 100% family festival in the Hautes-Alpes. Join us on August 19, 20 and 21 for a new edition full of surprises at the Eygliers lake and in Guillestre.

German : Festival Potes de Marmot’s

Du kennst Potes de Marmot’s noch nicht? Es ist DAS 100%ige Familienfestival in den Hautes-Alpes. Wir treffen uns am 19., 20. und 21. August zu einer neuen Ausgabe voller Überraschungen am Plan d’eau d’Eygliers und in Guillestre.

Italiano :

Non avete ancora sentito parlare di Potes de Marmot? È il festival 100% familiare delle Hautes-Alpes. Unitevi a noi il 19, 20 e 21 agosto per una nuova edizione ricca di sorprese al lago Eygliers e a Guillestre.

Espanol :

¿Aún no ha oído hablar de Potes de Marmot?s? Es EL festival 100% familiar de los Altos Alpes. Acompáñenos los días 19, 20 y 21 de agosto en una nueva edición llena de sorpresas en el lago de Eygliers y en Guillestre.

